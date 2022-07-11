Главный газопровод из России в Европу приостановит работу. И вот почему

Жара может спровоцировать энергокризис в Европе. Об этом сообщает одно из ведущих американских финансовых изданий, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне высоких температур в регионе заканчиваются водные ресурсы и растет энергопотребление.

Люди все чаще пользуются кондиционерами и вентиляторами. Еще больше ситуацию усугубляет закрытие газопровода «Северный поток». Газпром сообщил, что приостанавливает поставки из-за плановых ремонтных работ. В результате главный маршрут экспорта газа из России в Европу не будет работать 10 дней.