«Фермеры будут использовать меньше удобрений». Экономист ООН о росте цен на товары

По его словам, все началось с увеличения стоимости на энергоносители. Затем все стало дорожать по цепной реакции. Следующим ударом стали санкции в отношении Беларуси и России. В лице этих двух стран мир потерял почти 30 % удобрений. В результате образовался дефицит. А то, что еще осталось, стоит огромных денег. В среднем за последние месяцы удобрения подрожали минимум на 30 %. В результате посевные многих стран оказались под угрозой.

Максимо Тореро Каллен, главный экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН:

Следствием этого является то, что фермеры будут использовать меньше удобрений в следующем посевном сезоне, а это посевной сезон 2021-2022 годов, и это повлияет на сделки и объемы экспорта в следующем году. 2023 год может стать годом, когда у нас возникнет не только проблема с доступом к продовольствию, но и, возможно, проблема с наличием продовольствия.

Стоит отметить, что ранее генсек ООН уже обращался к международному сообществу с просьбой вернуть на рынки белорусские и российские удобрения, так как это необходимый шаг для преодоления продовольственного кризиса в мировых масштабах. Однако пока что действия европейских лидеров лишь усугубляют продовольственный кризис. Так, согласно последним данным ООН, более 800 миллионов человек в мире голодают. И, как считают аналитики, эти цифры продолжат расти.