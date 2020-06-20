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ЕК рассчитывает на открытие всех внутренних границ в Евросоюзе к концу июня

20 июня 2020 11:44
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Новости мира. Еврокомиссия ожидает от всех государств ЕС, что внутренние границы будут открыты после карантина к концу июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕК рассчитывает на открытие всех внутренних границ в Евросоюзе к концу июня-1

Сейчас идет выработка общего подхода в этом вопросе. Такое заявление сделала глава Еврокомиссии на онлайн-пресс-конференции по итогам саммита ЕС.

ЕК рассчитывает на открытие всех внутренних границ в Евросоюзе к концу июня-4

В марте, в период подъема пандемии коронавируса в Европе, границы закрывались, вводились ограничения, причем практически без координации стран друг с другом. Это едва не нарушило производственно-транспортные цепочки между государствами ЕС.

ЕК рассчитывает на открытие всех внутренних границ в Евросоюзе к концу июня-7

Сейчас Еврокомиссия и другие институты Евросоюза прилагают все усилия, чтобы отмена контрольных мер происходила организованно.

# Коронавирус # Урсула фон дер Ляйен # Фотофакт

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