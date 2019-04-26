Скончалась звезда киноэпопеи «Тихий Дон» Элина Быстрицкая

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, последние несколько лет актриса тяжело болела.

Новости России. На 92 году жизни скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая. Об этом стало известно 26 апреля.

В Малом театре Быстрицкая работала с 1958 года. В нем же 29 апреля состоится церемония прощания с актрисой.

На счету Элины Быстрицкой десятки ролей в театре и кино. Настоящую популярность актрисе принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».