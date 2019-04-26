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Скончалась звезда киноэпопеи «Тихий Дон» Элина Быстрицкая

26 апреля 2019 07:48
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Новости России. На 92 году жизни скончалась народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая. Об этом стало известно 26 апреля.  

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Малого театра, последние несколько лет актриса тяжело болела.  

Скончалась звезда киноэпопеи «Тихий Дон» Элина Быстрицкая -1

Фото: maly.ru  

В Малом театре Быстрицкая работала с 1958 года. В нем же 29 апреля состоится церемония прощания с актрисой.  

На счету Элины Быстрицкой десятки ролей в театре и кино. Настоящую популярность актрисе принесла роль Аксиньи в фильме Сергея Герасимова «Тихий Дон».  

Скончалась звезда киноэпопеи «Тихий Дон» Элина Быстрицкая -4

Кадр из фильма «Тихий Дон»   

В начале апреля не стало легендарного режиссера Георгия Данелии.  

Над его фильмами смеялся и плакал весь Советский Союз (читать далее).    

# Некролог # Элина Быстрицкая

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