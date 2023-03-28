Прямой эфир

Франция удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Киеву

28 марта 2023 12:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Франция увеличит в два раза поставки Украине снарядов калибра 155 миллиметров, заявил глава оборонного ведомства страны Себастьян Лекорню.

Он сообщил, что с конца текущего месяца снаряды будут поставляться в количестве двух тысяч в месяц, пишет РИА Новости. Анонсировал Лекорню и поставку Киеву зенитного ракетного комплекса. По его словам, выделенные на военную помощь Украине двести миллионов евро уже израсходованы, сейчас рассматривается вопрос о новых взносах в спецфонд, который открыт для этих целей.

Глава Минобороны Франции также отметил, что к концу 2023 года страна намерена в два раза нарастить объемы и военного производства. Речь идет как о вооружении для нужд украинской армии, так и собственного военного обеспечения.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Международная политика # Себастьен Лекорню

Другие новости рубрики

Все новости
Готовятся почти как к военным действиям. Во Франции полицию мобилизуют к возможным беспорядкам
28 марта 2023 12:14

Готовятся почти как к военным действиям. Во Франции полицию мобилизуют к возможным беспорядкам

В Эквадоре сошёл оползень – 7 человек погибли, более 60 пропали без вести
28 марта 2023 10:32

В Эквадоре сошёл оползень – 7 человек погибли, более 60 пропали без вести

Убиты 7 человек, огонь открыла женщина. Подробности стрельбы в американской школе
28 марта 2023 10:24

Убиты 7 человек, огонь открыла женщина. Подробности стрельбы в американской школе