Франция удвоит поставки снарядов калибра 155 мм Киеву

Франция увеличит в два раза поставки Украине снарядов калибра 155 миллиметров, заявил глава оборонного ведомства страны Себастьян Лекорню.

Он сообщил, что с конца текущего месяца снаряды будут поставляться в количестве двух тысяч в месяц, пишет РИА Новости. Анонсировал Лекорню и поставку Киеву зенитного ракетного комплекса. По его словам, выделенные на военную помощь Украине двести миллионов евро уже израсходованы, сейчас рассматривается вопрос о новых взносах в спецфонд, который открыт для этих целей.

Глава Минобороны Франции также отметил, что к концу 2023 года страна намерена в два раза нарастить объемы и военного производства. Речь идет как о вооружении для нужд украинской армии, так и собственного военного обеспечения.