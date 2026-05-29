ГПК: въезда в Литву и Польшу ожидают более 350 легковых и 300 грузовых авто

Более 350 легковых автомобилей и порядка 300 грузовых перед выходными днями собралось в очереди на въезд в ЕС, информирует ГПК Беларуси.

Около 170 фур находятся перед литовскими ПП. Сотрудники ПП «Мядининкай» (с белорусской стороны – «Каменный Лог») осуществили оформление 11% тяжеловозов от нормы, на ПП «Шальчининкай» («Бенякони») – 30%.

На подъезде к Польше перед ПП «Кукурыки» (с белоруской стороны – «Козловичи») находятся 130 большегрузов. Сопредельная сторона за сутки оформила 52% грузового транспорта.

На въезде в Польшу перед ПП «Тересполь» («Брест») и «Кузница Белостоцкая» («Брузги») ждут возможности пересечь границу 335 легковушек. Польская сторона за 24 часа оформила 31% транспорта.

Перед ПП «Мядининкай» (с белорусский стороны «Каменный Лог») и ПП «Шальчининкай» («Бенякони») въезда на территорию ЕС ожидают 20 легковых автомобилей. Литовская сторона приняла 13% транспорта от нормы.

Фото: официальный Telegram-канал ГПК Республики Беларусь