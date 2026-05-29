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Беспилотник упал на крышу многоэтажного дома в Румынии

29 мая 2026 10:50
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В Румынии произошел инцидент с беспилотником. В городе Галац на крышу многоэтажного дома упал и взорвался летательный аппарат. После чего начался пожар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспилотник упал на крышу многоэтажного дома в Румынии-2

Как сообщили в Минобороны страны, загорелась квартира на 10 этаже. Из здания эвакуировали около 70 человек. По данным военного ведомства Румынии, дрон пересек южную границу – со стороны Украины. Для перехвата БПЛА в воздух были подняты два истребителя, а также военный вертолет. На месте работают группы специалистов инспекции по чрезвычайным ситуациям и структур МВД. В МИД Румынии заявили, что Бухарест проинформировал о случившемся союзников и генерального секретаря НАТО. Также потребовали скорейшей передачи установок по борьбе с беспилотниками.

# Новости Румынии

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