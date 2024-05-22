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Джо Байден теряет популярность – его поддерживают лишь 36% жителей США

22 мая 2024 09:34
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Действующий президент США Джо Байден стремительно теряет популярность. Чем ближе выборы, тем меньше остается американцев, которые готовы отдать за него свои голоса. Согласно последним опросам, хозяина Белого дома сейчас поддерживают лишь 36 % жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден теряет популярность – его поддерживают лишь 36% жителей США-1

В последний раз рейтинг Байдена был на такой низкой отметке два года назад, хотя еще в минувшем апреле положительно работу американского президента оценивали 38 % респондентов. Большинство считают, что за время правления Байдена в США появилось больше проблем, чем достижений. 23 % американцев признались, что их сильно пугает состояние экономики страны. 21 % обеспокоены проблемой политического экстремизма, 13 % – нелегальной миграцией. Все это сильно сокращает шансы Байдена одержать очередную победу на предстоящих президентских выборах.

# Выборы в США # Джо Байден

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