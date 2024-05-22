В Тиране массовые беспорядки – сотни людей окружили мэрию и забросали её коктейлями Молотова

В столице Албании массовые беспорядки. Сотни людей окружили мэрию и забросали ее коктейлями Молотова и яйцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Атаковать здание не помешали даже усиленные наряды полиции. Митингующие обвиняют власти города в коррупции. Они требуют отправить чиновников в отставку, поскольку те, по мнению протестующих, крадут у государства не только деньги, но и будущее албанского народа. Мэрия Тираны не раз оказывалась в центре коррупционных скандалов. Только в последний месяц за взятки арестованы пять чиновников.