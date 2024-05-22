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В Тиране массовые беспорядки – сотни людей окружили мэрию и забросали её коктейлями Молотова

22 мая 2024 09:00
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В столице Албании массовые беспорядки. Сотни людей окружили мэрию и забросали ее коктейлями Молотова и яйцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тиране массовые беспорядки – сотни людей окружили мэрию и забросали её коктейлями Молотова-1

Атаковать здание не помешали даже усиленные наряды полиции. Митингующие обвиняют власти города в коррупции. Они требуют отправить чиновников в отставку, поскольку те, по мнению протестующих, крадут у государства не только деньги, но и будущее албанского народа. Мэрия Тираны не раз оказывалась в центре коррупционных скандалов. Только в последний месяц за взятки арестованы пять чиновников.

# Акции протеста

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