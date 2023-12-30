Джо Байден около 40% своего президентского срока находился в отпуске

Джо Байден провел более года в отпуске во время своего правления, об этом сообщают местные информагентства. Так, президент Соединенных Штатов около 40 % срока находился не при исполнении своих обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Излюбленными местами отдыха стали его особняк в Делавэре и Виргинские острова. Но номинальное присутствие Байдена на посту объясняется его престарелым возрастом. Сейчас ему 81 год. И он не планирует уменьшать свои амбиции и планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы в следующем году.