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Джо Байден около 40% своего президентского срока находился в отпуске

30 декабря 2023 11:51
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Джо Байден провел более года в отпуске во время своего правления, об этом сообщают местные информагентства. Так, президент Соединенных Штатов около 40 % срока находился не при исполнении своих обязанностей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Джо Байден около 40% своего президентского срока находился в отпуске-1

Излюбленными местами отдыха стали его особняк в Делавэре и Виргинские острова. Но номинальное присутствие Байдена на посту объясняется его престарелым возрастом. Сейчас ему 81 год. И он не планирует уменьшать свои амбиции и планирует выдвигать свою кандидатуру на выборы в следующем году.

# Международная политика # Новости США

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