В Германии наблюдается очередной миграционный кризис

За уходящий год в Германию прибыло на 60 % больше мигрантов, чем за предыдущий период. В основном, это жители Ближнего Востока и других арабских стран. Ранее кабмин ужесточил условия для переселенцев. Но это их не особо останавливает. И теперь, хоть мигранты и не будут долгое время сидеть на шее налогоплательщиков, но на улицах немецких городов увеличится уровень агрессии и криминальной активности.