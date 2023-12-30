В Германии наблюдается очередной миграционный кризис

Около 70 % немцев уверены, что правительство Шольца не сможет решить миграционный кризис в стране. Такие данные получены в результате соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Около 70 % немцев уверены, что правительство Шольца не сможет решить миграционный кризис в стране. Такие данные получены в результате соцопроса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За уходящий год в Германию прибыло на 60 % больше мигрантов, чем за предыдущий период. В основном, это жители Ближнего Востока и других арабских стран. Ранее кабмин ужесточил условия для переселенцев. Но это их не особо останавливает. И теперь, хоть мигранты и не будут долгое время сидеть на шее налогоплательщиков, но на улицах немецких городов увеличится уровень агрессии и криминальной активности.