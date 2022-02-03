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Джеки Чан пронёс олимпийский огонь по Великой Китайской стене

03 февраля 2022 20:17
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Новости Китая. Менее суток до старта главного спортивного события. 4 февраля в 15:00 по минскому времени торжественно откроются XXIV Зимние Олимпийские игры в Пекине, сообщили в программе Новости «24 часа на СТВ».

Джеки Чан пронёс олимпийский огонь по Великой Китайской стене-1

Традиционно кульминацией яркой и масштабной церемонии станет момент зажжения олимпийского огня. 3 февраля факел по Великой китайской стене пронес знаменитый актер Джеки Чан. Эстафета стартовала в Пекине. Ее маршрут состоит из 12 основных точек и пройдет через все три олимпийских кластера. А 4 февраля огонь будет доставлен в Пекинский олимпийский парк.  

# Зимняя Олимпиада

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