Стало известно, кто убил Игоря Талькова. Оглашён приговор суда

Петроградским районным судом Санкт-Петербурга концертный директор Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве певца в 1991 году, пишет РИА Новости.

Согласно приговору суда, Шляфману Валерию Петровичу назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет в исправительной колонии общего режима.

В 1992 году Шляфман сбежал в Израиль.