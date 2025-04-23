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Стало известно, кто убил Игоря Талькова. Оглашён приговор суда

23 апреля 2025 09:45
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Петроградским районным судом Санкт-Петербурга концертный директор Игоря Талькова Валерий Шляфман заочно приговорен к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве певца в 1991 году, пишет РИА Новости.

Стало известно, кто убил Игоря Талькова. Оглашён приговор суда-1

Фото: Pinterest

Согласно приговору суда, Шляфману Валерию Петровичу назначено наказание в виде лишения свободы на 13 лет в исправительной колонии общего режима.

В 1992 году Шляфман сбежал в Израиль.

# Убийство # Игорь Тальков

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