Дзермант про Грузию: я вижу, что Сталин для грузин – действительно фигура

Алексей Дзермант, политолог: Про Грузию. Я люблю эту страну, бывал там и видел ее в разных ситуациях. Вот сейчас немного спадает пелена западного морока, поддержанного деньгами, потому что грузины посмотрели прагматически. Они, конечно, считают деньги, умеют это делать. Сколько мы получаем от торговли с Россией, Ираном, Турцией? А сколько от Запада? Что мы получаем от Запада? Вот эту навязанную модель ценностей, которая извращает древнейшую культуру, одну из древнейших культур вообще, мировых центров цивилизации. Грузия относилась к ним. И смотрят. И вот начинается это движение. Да, пока такое слабенькое, там противостоят местные элиты, там вокруг местного капитала.

А что происходит параллельно? Возрождение культа Сталина. И даже вот во времена, когда только-только Саакашвили убрали, я туда приезжал, в Гори приехал, вот какое-то отношение, то есть есть жизнь за мамону, где там эти скупленные Западом элитки, активисты что-то там кувыркаются в Тбилиси и пытаются продать грузинский народ в Европу. А есть монастыри. А есть еще глубинный народ. И вот монастыри, глубинный народ и Гори для меня соединились в одно. Я сейчас вижу, что в Грузии это каким-то ростком пробивается, потому что это нельзя убить. Потому что народ грузинский, христианский тоже почитает Николая Святого. Вот он такой.

Я радуюсь. Да, они пока не придут в Евразийский союз. Хотя почему бы и нет? Я бы с радостью увидел Грузию.

Григорий Азаренок, СТВ:

Выстоят – придут.

Алексей Дзермант:

Да, выстоят – придут. Потому что Сталин для них – это действительно фигура. Я радуюсь, что у них как-то нашлась воля противостоять. Хотя вы смотрите, как их ломают. Обнаглели, твари. Прислали вот этих министров. Вот как это называется? Это вмешательство во внутренние дела, когда какие-то чиновники у вас в стране на митингах поддерживают оппозицию. Слушайте, ну как такое может быть? В какой стране? А сейчас вот они говорят: мы у вас уберем безвизовый режим, то есть вот эти ништяки уберем. Послушайте, если на вашей стороне правда, неужели вы должны бы бояться вот народного какого-то гласа? А боятся, черти!

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