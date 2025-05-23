Дзермант: у Украины есть только одна надежда – мир, мирное соглашение и прекращение войны

Алексей Дзермант, политолог:

Надежда для Украины заключается только в одном: в заключении мирного соглашения и прекращении войны. Последствия, которые уже есть для Украины, их нужно будет разгребать десятилетиями. Не готовиться к войне десятилетиями, к вражде. Вот что она воспитывает, к чему она призывает? И насколько это отличается от риторики наших лидеров – Александра Лукашенко, Владимира Путина, которые говорят, что мы готовы к умиротворению, к врачеванию, к залечиванию ран, к нормализации отношений. А они – нет. Они готовятся десятилетиями к вражде и к вражде на десятилетия.

Совершенно понятна теперь позиция России. Она и раньше была понятна, но она сегодня объясняется именно этим стремлением к вражде. А позиция России и Беларуси заключается в устранении первопричин этого всего. В том национализме, в использовании Украины Западом, в том числе через национализм, через возгонку этой ненависти. То есть если не убрать это жало, мы снова увидим, как они накопят силы, и снова то же самое начнется. То есть долгосрочный мир возможен только тогда, когда вот эти люди уйдут на свалку истории, говорящие такие страшные вещи, лишающие Украины будущего. Поэтому пока с очень осторожным оптимизмом нужно на все это смотреть. Пока вот этих первопричин мы не видим устранения. Скорее наоборот. И Запад, особенно сейчас европейцы, и киевский режим пытаются найти лазейки, чтобы уйти от военного поражения и снова попытаться накопить силы для следующего этапа войны.