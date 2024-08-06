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Сильный пожар вспыхнул в Калифорнии из-за жары и порывистого ветра

06 августа 2024 08:19
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В американском штате Калифорния из-за жары и порывистого ветра вспыхнул сильный пожар, сгорело несколько домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный пожар вспыхнул в Калифорнии из-за жары и порывистого ветра-1

Местным жителям приказано эвакуироваться. Власти округа создали специальный центр в одном из учебных заведений. С пламенем пытаются справиться 200 пожарных. Сейчас в регионе особенно тяжелый пожароопасный сезон после того, как из-за высоких температур летом густая растительность, которая выросла за две последние влажные зимы, оказалась выжжена. Сухая трава и кустарники превратились в горючее топливо.

# Пожар # Новости США

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