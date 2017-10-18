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Третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится в апреле

18 октября 2017 09:18
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Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили дату рождения третьего ребенка.

Как сообщает Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца, пара ожидает рождения ребенка в апреле 2018 года.

Более точной даты и новых подробностей беременности Миддлтон в официальном заявлении нет.

Третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится в апреле-1

В начале сентября герцог и герцогиня Кембриджские объявили, что станут родителями в третий раз (смотрите здесь).

Из-за плохого самочувствия Кейт Миддлтон некоторое время не принимала участие в официальных мероприятиях.

Пара воспитывает двух детей – 4-летнего Джорджа и 2-летнюю Шарлотту.

Третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится в апреле-4

После рождения детей принц Уильям оба раза уходил в декретный отпуск – здесь подробнее.

# Фотофакт # Королевская семья # Принц Уильям и Кейт Миддлтон

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