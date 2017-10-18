Третий ребенок Кейт Миддлтон и принца Уильяма родится в апреле

Новости Великобритании. Кейт Миддлтон и принц Уильям объявили дату рождения третьего ребенка.
Как сообщает Twitter-аккаунт Кенсингтонского дворца, пара ожидает рождения ребенка в апреле 2018 года.
Более точной даты и новых подробностей беременности Миддлтон в официальном заявлении нет.
В начале сентября герцог и герцогиня Кембриджские объявили, что станут родителями в третий раз (смотрите здесь).
Из-за плохого самочувствия Кейт Миддлтон некоторое время не принимала участие в официальных мероприятиях.
Пара воспитывает двух детей – 4-летнего Джорджа и 2-летнюю Шарлотту.
После рождения детей принц Уильям оба раза уходил в декретный отпуск – здесь подробнее.