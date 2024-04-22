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В Париже прошла акция протеста против расизма и жестокости полиции

22 апреля 2024 08:12
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Несколько тысяч человек прошли маршем по Парижу, протестуя против растущих в стране расизма, исламофобии и жестокости полиции. Столичные власти попытались сделать все, чтобы он не состоялся, и запретили проведение демонстрации, однако городской суд отменил это решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже прошла акция протеста против расизма и жестокости полиции-1

Это нападение на демократические основы, в частности на свободу митингов и шествий, вызвало еще большее возмущение французов. К протестующим присоединились и пропалестинские активисты, которые требовали положить конец беззаконию полиции во Франции, сравнивая его с геноцидом в Газе. По мнению манифестантов, это уже стало серьезной проблемой, которая угрожает выходцам из арабских и африканских стран

В Париже прошла акция протеста против расизма и жестокости полиции-4

Сегодня полиция может убить молодых людей по малейшему подозрению. Их убивают в упор, и я не считаю это нормальным. И при этом тех, кто это делает, не сажают в тюрьму. Они не подвергаются наказанию со стороны судебной системы, хотя предполагается, что они представляют закон. Где закон, когда так убивают нашу молодежь?

В Париже прошла акция протеста против расизма и жестокости полиции-7

Многие митингующие несли плакаты «Наши дети в опасности» и «Наша молодежь не мишень для полицейских». По мнению организаторов акции, жестокость полиции является продолжением политики властей, которые не считают за людей выходцев из стран, некогда бывших французскими колониями. Дата этой демонстрации была выбрана в память о трагическом событии. 22 апреля 2012 года в пригороде Парижа полицейский застрелил юношу арабского происхождения, когда тот выходил из машины.

# Акции протеста # Новости Франции

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