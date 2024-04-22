В Париже прошла акция протеста против расизма и жестокости полиции

Несколько тысяч человек прошли маршем по Парижу, протестуя против растущих в стране расизма, исламофобии и жестокости полиции. Столичные власти попытались сделать все, чтобы он не состоялся, и запретили проведение демонстрации, однако городской суд отменил это решение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это нападение на демократические основы, в частности на свободу митингов и шествий, вызвало еще большее возмущение французов. К протестующим присоединились и пропалестинские активисты, которые требовали положить конец беззаконию полиции во Франции, сравнивая его с геноцидом в Газе. По мнению манифестантов, это уже стало серьезной проблемой, которая угрожает выходцам из арабских и африканских стран

Сегодня полиция может убить молодых людей по малейшему подозрению. Их убивают в упор, и я не считаю это нормальным. И при этом тех, кто это делает, не сажают в тюрьму. Они не подвергаются наказанию со стороны судебной системы, хотя предполагается, что они представляют закон. Где закон, когда так убивают нашу молодежь?