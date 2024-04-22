В США рассказали, когда снова будут поставлять оружие в Украину

Глава комитета по разведке Cената США Марк Уорнер заявил, что в течение ближайшей недели возможно начало поставок Украине вооружений, в том числе и тактических ракет ATACMS. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что это случится после подписания президентом Джо Байденом необходимого закона. Уорнер отметил, что в пакет помощи будет входить и дальнобойное оружие.

Палата представителей Конгресса уже одобрила законопроект о предоставлении Украине дополнительных видов гуманитарной помощи, включая поставку тактических крылатых ракет ATACMS. Теперь законопроект направлен на рассмотрение в Сенат.