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В США рассказали, когда снова будут поставлять оружие в Украину

22 апреля 2024 08:11
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Глава комитета по разведке Cената США Марк Уорнер заявил, что в течение ближайшей недели возможно начало поставок Украине вооружений, в том числе и тактических ракет ATACMS. Об этом пишет ТАСС.

Он отметил, что это случится после подписания президентом Джо Байденом необходимого закона. Уорнер отметил, что в пакет помощи будет входить и дальнобойное оружие.

Палата представителей Конгресса уже одобрила законопроект о предоставлении Украине дополнительных видов гуманитарной помощи, включая поставку тактических крылатых ракет ATACMS. Теперь законопроект направлен на рассмотрение в Сенат.

# Международная политика

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