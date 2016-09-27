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Два взрыва прогремели минувшей ночью в Дрездене

27 сентября 2016 10:17
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Новости Германии. Немецкая полиция сообщила о двух взрывах, которые имели место минувшей ночью в Дрездене. Один заряд был приведен в действие подле мечети, второй — у отеля, расположенного неподалеку. 

Никто не пострадал, по счастью, однако, власти подозревают в происшедшем так называемые «преступления ненависти», направленные против мигрантов: иначе говоря, почти наверняка имел место теракт, то есть преступление, имевшее целью запугать беженцев, которые наводнили Германию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Взрыв

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