Массовый расстрел в Хьюстоне: оставшийся без работы адвокат открыл огонь по прохожим

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27 сентября 2016 07:26
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Новости США. В Колумбии власти и повстанцы подписали историческое соглашение о мире. Оно положило конец полувековой гражданской войне.

Президент страны и лидер группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» поставили подписи под документом ручками, сделанными из патронов. Теперь, при содействии миротворцев ООН, начнется разоружение партизан и интеграция их в мирную жизнь.

Гражданская война стоила Колумбии более 200 тысяч жизней, почти пять миллионов человек стали вынужденными переселенцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Стрельба в США

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