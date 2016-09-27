Власти Колумбии и повстанцы подписали соглашение о мире – окончена полувековая гражданская война

Новости США. В Колумбии власти и повстанцы подписали историческое соглашение о мире. Оно положило конец полувековой гражданской войне.

Президент страны и лидер группировки «Революционные вооруженные силы Колумбии» поставили подписи под документом ручками, сделанными из патронов. Теперь, при содействии миротворцев ООН, начнется разоружение партизан и интеграция их в мирную жизнь.

Гражданская война стоила Колумбии более 200 тысяч жизней, почти пять миллионов человек стали вынужденными переселенцами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.