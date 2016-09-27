В Непале с обрыва упал автобус: погибли не менее 18 человек

Новости Непала. В Непале упал с обрыва переполненный автобус: погибли, по меньшей мере, 18 человек, но эти данные не являются окончательными, поскольку спасательные работы еще не завершены.

В машине, которая опрокинулась в 300-метровую пропасть, находилось более полусотни пассажиров, многие вообще ехали на крыше, поэтому точное количество пострадавших станет известно после тщательного обследования дна ущелья, где предстоит собрать раненных и бездыханные тела.

Дороги Непала находятся в катастрофическом состоянии: даже два автомобиля на большинстве магистралей способны разминуться с трудом. Потому аварии с автобусами здесь не редкость, особенно в сезон дождей, который как раз в разгаре, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.