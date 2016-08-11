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Два туристических автобуса столкнулись в Перу: погибли минимум 17 человек, 29 ранены

11 августа 2016 06:08
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Новости Перу. Неподалеку от перуанского города Ика столкнулись два туристических автобуса. Как минимум 17 человек погибли, 29 ранены. Трагедия случилась около полуночи на равнинном участке сравнительно неплохой по перуанским меркам трассы. Полиция на этом основании заключила, что виновником аварии является один из водителей. Он, вероятно, просто заснул за рулем.

Подобного рода происшествия случаются в стране часто: дороги здесь горные и часто плохие, автобусный парк изношенный, а движение интенсивное, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Аварии # Авария автобуса # Авария

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