В России 12-летняя девочка стала жертвой бури

Новости России. Непогода накануне обрушилась и на центральную часть России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Буря, которая сопровождалась почти ураганным ветром, с легкостью опрокидывала рекламные щиты и ломала деревья. От падения строительной будки погиб мужчина. Жертвой непогоды стала и 12-летняя девочка, на нее упал мусорный контейнер.

Ураган нарушил работу и московских аэропортов. Десятки рейсов были задержаны. Шесть самолетов, которые направлялись в столицу России, приземлились в других городах.