В США ликвидируют небезызвестное USAID – агентство по международному развитию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И вот за этой «красивой вывеской», которую уже сняли со здания штаб-квартиры в Вашингтоне, скрывалось «змеиное гнездо», «комок червей» и «просто преступная организация», которой «пора умереть». Именно так, не стесняясь в выражениях, USAID охарактеризовал глава нового американского министерства Илон Маск. И аргумент этого «смертного приговора» более чем весом: ведь эта «волчица в овечьей шкуре» оказалась щедрой кормилицей мирового терроризма и заразным разносчиком вируса «цветных революций». Итак, маски сорваны. А ликвидацию USAID по масштабу мировых последствий уже сравнивают с падением Берлинской стены. Ведь эта «американская паутина» своими фондами, конечно, под благородными, чаще всего гуманитарными вывесками, опутала весь мир. И эту «щедрость» Вашингтона оплачивали рядовые американские налогоплательщики. Например, в 2023 году бюджет USAID превысил 43 миллиарда «зеленых».

Максимальную «финансовую дозу» от администрации Байдена получила, разумеется, Украина. Причем деньги Киеву выделялись в открытую и фактически без прикрытия демократическими программами. Так, в 2022-м по линии USAID Украина получила более 23 миллиарда долларов, из них 13 – то есть больше половины – ушло на прямую финансовую поддержку киевского режима. Елфимов про USAID: для Беларуси никаких последствий не будет, а вот беглые будут зубы на полку ставить – подробности здесь.