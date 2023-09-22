Дуда заявил, что не будет участвовать ни в каких выборах

Польский лидер Анджей Дуда заявил, что больше не будет принимать участие ни в каких выборах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Polsat.

Второй срок президентства Дуды завершается в 2024 году. Согласно польской конституции один и тот же человек не может быть главой страны больше 2-х раз.

Анджей Дуда заявляет, что не намерен баллотироваться даже в депутаты парламента на выборах, они состоятся 15 октября. «В выборах больше не участвую», – сказал польский лидер. Он также обозначил, что электоральная компания 2020 года для него была последней в жизни.