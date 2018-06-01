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ДТП не считают терактом. В Манчестере 5 человек госпитализированы после наезда автомобиля

01 июня 2018 08:53
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Новости Великобритании. Полиция британского Манчестера разыскивает водителя, совершившего наезд на пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в ночь на 1 июня.

ДТП не считают терактом. В Манчестере 5 человек госпитализированы после наезда автомобиля-1

В районе Траффорд-парка автомобиль выехал на тротуар и сбил группу прохожих. После этого виновник скрылся с места происшествия. Медики госпитализировали пять человек с различными травмами. Правоохранители не считают произошедшее терактом.

ДТП не считают терактом. В Манчестере 5 человек госпитализированы после наезда автомобиля-4

# Авария # Фотофакт

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