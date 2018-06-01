ДТП не считают терактом. В Манчестере 5 человек госпитализированы после наезда автомобиля

Новости Великобритании. Полиция британского Манчестера разыскивает водителя, совершившего наезд на пешеходов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Инцидент произошел в ночь на 1 июня.

В районе Траффорд-парка автомобиль выехал на тротуар и сбил группу прохожих. После этого виновник скрылся с места происшествия. Медики госпитализировали пять человек с различными травмами. Правоохранители не считают произошедшее терактом.