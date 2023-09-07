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Американский журналист Хинкл: Россия освободит и Киев

07 сентября 2023 14:16
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Журналист из США Джексон Хинкл считает, что украинский конфликт завершится на условиях России, а Киев лишится новых населенных пунктов и территорий, пишет РИА Новости.

 

 

Хинкл также указал, что если киевские власти не остановят свои боевые действия, то они потеряют контроль над городами, такими как Харьков и Одесса. 

«Россия освободит в том числе и Киев», – поделился американский журналист.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков особо подчеркнул, что Россия хочет контролировать все территории, которые сегодня закреплены в конституции страны.

# Международная политика

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