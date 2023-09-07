Журналист из США Джексон Хинкл считает, что украинский конфликт завершится на условиях России, а Киев лишится новых населенных пунктов и территорий, пишет РИА Новости.

Хинкл также указал, что если киевские власти не остановят свои боевые действия, то они потеряют контроль над городами, такими как Харьков и Одесса.

«Россия освободит в том числе и Киев», – поделился американский журналист.

Представитель президента РФ Дмитрий Песков особо подчеркнул, что Россия хочет контролировать все территории, которые сегодня закреплены в конституции страны.