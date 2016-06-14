Драки футбольных фанатов и вылазки исламистов: Францию лихорадит

Новости Франции. Тревожные новости продолжают приходить из Франции. В стране не прекращаются беспорядки. В первую очередь они связаны с новым законом о труде. Протестующие блокируют морские порты, закрываются автозаправочные станции, с перебоями работает общественный транспорт. А сегодня к бастующим присоединились и работники главной из достопримечательностей Парижа – Эйфелевой башни.

Кроме того, в связи с проведением во Франции чемпионата Европы по футболу в стране происходят масовые столкновения фанатов. Еще больше ситуацию усугубляет угроза нападения со стороны исламистов. Тем более, что первые жертвы уже есть: накануне вечером в пригороде французской столицы экстремист убил майора полиции и его жену.

Францию продолжает лихорадить: событий, что происходят там сейчас, в обычное время хватило бы газетам и гражданам на многие недели. Более всего опасались власти страны терактов, тем более, что ИГИЛовцы их щедро посулили на период проведения футбольного чемпионата Европы. И вот, пятый день соревнований, а вылазка исламистов, несмотря на все предосторожности властей, уже есть.

Бернар Казнев, министр внутренних дел Франции:

В течение многих месяцев правительство работает в режиме полной мобилизации. Уровень опасности высок и во Франции, и в Европе, и в мире. События в Штатах тоже заставили нас быть настороже. Мы с начала года арестовали более сотни человек.

Теракт ИГИЛовцам удался не самый масштабный, но по обыкновению – вполне изуверский. В пригороде Париже экстремист убил майора полиции и его жену. Трехлетний ребенок несчастных остался цел и невредим. Задержать убийцу не удалось – в ходе полицейской операции он был ликвидирован спецназом. Теракт в подробностях сам исламист транслировал в соцсетях.

Насилие царит и на улицах французских городов. Всюду, где проходят матчи, кто-нибудь кого-нибудь обязательно бьет: французы с русскими – англичан, немцы – украинцев, поляки – ирландцев. Галльская Фемида уже разобралась с двумя англичанами: хулиганы получили многомесячные тюремные сроки. Четверых россиян уже постановили депортировать.

Но спортивные страсти не просто накладываются на страсти политические – они, скорее, взаимно умножаются. Манифестации и забастовки в стране не прекращаются.

Жан-Клод Мейи, генеральный секретарь профсоюза «Форс Увриер»:

Послушайте, нас тут пытаются загнать в тактические ловушки. Нельзя связывать чемпионат Европы с необходимостью прекратить нашу борьбу. Пусть себе играют в футбол, а мы станем защищать свои права.

Эйфелева башня не принимала сегодня посетителей: работники, обслуживающие эту главную из достопримечательностей Парижа, присоединились к протестам против реформы трудового законодательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По стране же бурнокипящие акции протеста не прекращаются – забурлили они более двух месяцев тому назад из-за правительственных нововведений в трудовом законодательстве. Сейчас с перебоями работает даже столичное метро, а электрички в аэропорты Парижа регулярно отменяются. В таком лихорадочном ритме жить французам явно нелегко, но до спасения не близко: известно лишь, что 10 июля закончится чемпионат. Ни экстремисты, ни профсоюзные активисты спокойного лета Пятой республике не обещают.