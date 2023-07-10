Досрочные выборы после отставки премьер-министра Нидерландов пройдут осенью

Основной причиной коллапса в правительстве стали разногласия по миграционной политике. Продолжительные жесткие дебаты в коалиции не привели к договоренностям о сокращении потока беженцев. Правящее крыло во главе с премьер-министром пыталось приостановить прием заявок от членов семей беженцев. Однако партия «Христианский союз» заявила, что не может согласиться на ограничение права людей воссоединиться с родственниками. Досрочные выборы в Нидерландах ожидаются осенью.