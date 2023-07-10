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Досрочные выборы после отставки премьер-министра Нидерландов пройдут осенью

10 июля 2023 06:11
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Новости Нидерландов. Нидерланды столкнулись с политическим кризисом: в отставку ушел премьер-министр страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Досрочные выборы после отставки премьер-министра Нидерландов пройдут осенью-1

Основной причиной коллапса в правительстве стали разногласия по миграционной политике. Продолжительные жесткие дебаты в коалиции не привели к договоренностям о сокращении потока беженцев. Правящее крыло во главе с премьер-министром пыталось приостановить прием заявок от членов семей беженцев. Однако партия «Христианский союз» заявила, что не может согласиться на ограничение права людей воссоединиться с родственниками. Досрочные выборы в Нидерландах ожидаются осенью.

# Международная политика # Марк Рютте # Новости Нидерландов # Фотофакт

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