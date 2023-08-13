Доллар держится на крови. Как Вашингтон зарабатывает на локальных конфликтах?

Если говорить о США, то репутация у этой страны, мягко говоря, страдает. И вот только один факт из американской биографии: с 1945 по 2001 год в мире произошло в общей сложности 248 конфликтов. В 80 % случаев Америка была или зачинщиком, или участвовала в боевых действиях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе мир вспоминал трагедию в Нагасаки, когда 9 августа 45-го США подвергли атомной бомбардировке этот японский город. Уже сейчас эксперты с уверенностью говорят, что никакой военной необходимости в этом не было. Просто демонстрация силы перед Советским Союзом, стоившая сотни тысяч жизней. Но вот удивительный факт: на траурной церемонии в память о жертвах бомбардировки в Нагасаки никто ни слова не сказал о США. Зато критиковали Россию: мол, мир снова на пороге ядерной войны и что нужно это остановить. Но мы-то понимаем, за кем тянется этот убийственный шлейф. Те же самые Соединенные Штаты Америки начали новую войну, уже в европейском регионе. Вспыхнула Украина, и Вашингтон старательно питает этот конфликт. Чем дольше продлится война, тем больше выгод получит США. О природе современных конфликтов и истинных целях американской политики рассуждают наши корреспонденты.

6 августа 1945 года США провели ядерную бомбардировку Хиросимы. Спустя три дня – Нагасаки. Мало кто знает, что изначально бомбить планировали другой японский город – Кокура. Но из-за облачности планы поменяли прямо в полете. Американцам было все равно и на цель, и на число жертв, и на последствия. 30 тысяч японцев погибли мгновенно. Более 100 тысяч человек получили ранения. А к концу 45 года от облучения жертвами стали еще до 80 тысяч жителей. Бомбы с урановым зарядом носили забавные и даже нежные названия: «Малыш» и «Толстяк».

Дональд Трамп, экс-президент США:

Благодаря этой программе завершилась Вторая мировая война и началась беспрецедентная эра глобальной стабильности.

Убийство мирных граждан в Вашингтоне оправдали военной необходимостью. Но ее не было, Япония и так была на грани капитуляции. Прошло почти 80 лет. Но оказалось, что время не лечит. Перед потомками пострадавших за американские бомбардировки так никто не извинился, хотя возможностей было предостаточно. Саммит «Большой семерки» в Хиросиме длился три дня и все это время сопровождался протестами.

События 45-го сегодня история. Но и ее Штатам выгодно переписать. Так, бесчеловечное преступление в Хиросиме и Нагасаки выдается за великий акт гуманизма, а чужие подвиги присваиваются без оглядки на реальность. А она такова: во время второй мировой США потеряли 400 тысяч солдат, СССР – 27 миллионов. Но считать в Белом доме умеют только деньги.





Карин Жан-Пьер, представитель Белого дома:

Отмечается годовщина завершения Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом на континенте.

Кровавый шлейф за США тянется давно. После окончания Второй мировой Вашингтон буквально шпиговал Европу военными базами, добавляя на карте новые ядерные точки. А почти 80 % всех военных конфликтов середины XX века прошли при прямом участии Штатов. Но со временем пришло понимание: загребать жар чужими руками намного выгоднее. Вашингтон писал сценарий, по которому то тут, то там разыгрывались гражданские противостояния и локальные конфликты.

Тан Кефей, пресс-секретарь Министерства национальной обороны Китая:

США торговали безопасностью. Они вышли из договоров и организаций, касающихся контроля над вооружениями и вложили значительные средства в модернизацию своей ядерной триады.