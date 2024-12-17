Доходы польских госкомпаний сократились на 83% за год работы Кабмина Туска

За год работы кабинета министров Дональда Туска доходы польских госкомпаний сократились на 83 % по сравнению с последним годом пребывания у власти правительства партии «Право и справедливость», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным аналитиков, больше всего за этот период сократилась прибыль крупнейшего нефтегазового концерна – почти на 9 миллиардов долларов. Кроме этого, крупная транспортная компания в третьем квартале зафиксировала убытки в 85 миллионов и вынуждена была уволить 3,5 тысячи человек.