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Доходы польских госкомпаний сократились на 83% за год работы Кабмина Туска

17 декабря 2024 06:40
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За год работы кабинета министров Дональда Туска доходы польских госкомпаний сократились на 83 % по сравнению с последним годом пребывания у власти правительства партии «Право и справедливость», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Доходы польских госкомпаний сократились на 83% за год работы Кабмина Туска-2

По данным аналитиков, больше всего за этот период сократилась прибыль крупнейшего нефтегазового концерна – почти на 9 миллиардов долларов. Кроме этого, крупная транспортная компания в третьем квартале зафиксировала убытки в 85 миллионов и вынуждена была уволить 3,5 тысячи человек.

# Кризис в ЕС # Экономический кризис # Новости Польши

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