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Пентагон получил разрешение на размещение в Дании своих войск

26 декабря 2023 13:43
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США разместят в Дании своих солдат, технику и вооружение, которые будут находиться там постоянно. Пентагон получил на это разрешение благодаря подписанному между Вашингтоном и Копенгагеном соглашению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пентагон получил разрешение на размещение в Дании своих войск-1

Переговоры об этом стороны вели около года и вот теперь они перешли в практическую область. Какое количество солдат и техники будут находиться в Дании, по понятным причинам, не сообщается. Стоит добавить, что США медленно, но верно оккупируют все скандинавские страны. Два года назад Пентагон подписал подобное соглашение с Норвегией, а в декабре этого года получил еще доступ к 17 военным объектам Швеции и четырем базам Финляндии.

# Международная политика

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