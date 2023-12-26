Пентагон получил разрешение на размещение в Дании своих войск

США разместят в Дании своих солдат, технику и вооружение, которые будут находиться там постоянно. Пентагон получил на это разрешение благодаря подписанному между Вашингтоном и Копенгагеном соглашению, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переговоры об этом стороны вели около года и вот теперь они перешли в практическую область. Какое количество солдат и техники будут находиться в Дании, по понятным причинам, не сообщается. Стоит добавить, что США медленно, но верно оккупируют все скандинавские страны. Два года назад Пентагон подписал подобное соглашение с Норвегией, а в декабре этого года получил еще доступ к 17 военным объектам Швеции и четырем базам Финляндии.