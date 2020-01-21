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До 6 человек увеличилось число погибших от неизвестного вируса в Китае

21 января 2020 13:23
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Новости Китая. Несущий смерть: еще два человека погибли от нового коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таким образом, число жертв пневмонии нового типа в Поднебесной увеличилось до 6.

Уже четыре смерти. ВОЗ созывает экстренное заседание из-за вспышки нового коронавируса в Китае

До 6 человек увеличилось число погибших от неизвестного вируса в Китае-1

В больницах находятся более 220 человек. Львиная доля заболевших приходится на Ухань, где была зафиксирована вспышка инфекции. Администрация города пытается предотвратить распространение опасной болезни: с 21 января выезд организованных туристических групп в другие регионы Китая запрещен. Также под запретом оказалась перевозка птиц и животных, а всех прибывающих и покидающих город граждан тщательно проверяют с помощью тепловых детекторов.

Напомним, в связи с активным распространением коронавируса Всемирная организация здравоохранения созывает экстренное заседание Комитета по чрезвычайным ситуациям (подробнее здесь).

 

# Коронавирус # Фотофакт

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