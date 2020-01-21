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Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 лет тюрьмы за взятки

21 января 2020 12:07
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Новости Китая. 13,5 лет тюремного заключения – такой приговор вынес Народный суд средней ступени города Тяньцзиня бывшему главе Интерпола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 лет тюрьмы за взятки-1

Кроме того, Мэн Хунвэй должен будет выплатить около 292 тысяч долларов штрафа. Подсудимый не стал подавать апелляцию, чтобы обжаловать вердикт.

Напомним, Мэн Хунвэй был обвинен в коррупции и превышении служебных полномочий. Находясь в должности руководителя Интерпола, он получил взятки в размере 14,5 миллионов юаней.

Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 лет тюрьмы за взятки-4

# Коррупция # Мэн Хунвэй # Фотофакт

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