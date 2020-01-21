Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй приговорён к 13,5 лет тюрьмы за взятки

Новости Китая. 13,5 лет тюремного заключения – такой приговор вынес Народный суд средней ступени города Тяньцзиня бывшему главе Интерпола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кроме того, Мэн Хунвэй должен будет выплатить около 292 тысяч долларов штрафа. Подсудимый не стал подавать апелляцию, чтобы обжаловать вердикт.

Напомним, Мэн Хунвэй был обвинен в коррупции и превышении служебных полномочий. Находясь в должности руководителя Интерпола, он получил взятки в размере 14,5 миллионов юаней.