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Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне

21 января 2020 13:11
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Новости Германии. Неразорвавшуюся американскую бомбу времен войны обезвредили в Кельне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная спецоперация длилась более 3 часов. Специалисты успешно извлекли детонатор, после чего снаряд был уничтожен.

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне-1

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне-3

Чтобы перевезти 500-килограммовую бомбу в безопасное место и провести работы по разминированию, правоохранители оцепили район проведения операции и эвакуировали вокзал, оперный театр, телестанцию, а также жилые и офисные здания. В целях обеспечения безопасности остановили даже судоходство на Рейне.

Бомбу обнаружили в ходе проведения ремонтных работ неподалеку от кельнского собора накануне днем.

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне-6

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне-8

Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне-10

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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