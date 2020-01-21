Американскую бомбу времён войны обезвредили в Кёльне

Новости Германии. Неразорвавшуюся американскую бомбу времен войны обезвредили в Кельне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Масштабная спецоперация длилась более 3 часов. Специалисты успешно извлекли детонатор, после чего снаряд был уничтожен.

Чтобы перевезти 500-килограммовую бомбу в безопасное место и провести работы по разминированию, правоохранители оцепили район проведения операции и эвакуировали вокзал, оперный театр, телестанцию, а также жилые и офисные здания. В целях обеспечения безопасности остановили даже судоходство на Рейне.

Бомбу обнаружили в ходе проведения ремонтных работ неподалеку от кельнского собора накануне днем.