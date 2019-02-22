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До 110 человек возросло число жертв пожара в жилом доме в Бангладеш

22 февраля 2019 09:13
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Новости Бангладеш. Число погибших при пожаре в жилом доме в Бангладеш возросло до 110 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 50 человек остаются в больницах, состояние некоторых оценивается как критическое.

До 110 человек возросло число жертв пожара в жилом доме в Бангладеш-1

До 110 человек возросло число жертв пожара в жилом доме в Бангладеш-3

Напомним, в городе Дакка загорелся четырехэтажный дом, в котором также находился химический склад. В целом огонь уничтожил пять зданий. В ликвидации возгорания были задействованы несколько десятков пожарных подразделений и два самолета. Борьба с огнем продолжалась около 10 часов. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

# Пожар # Фотофакт

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