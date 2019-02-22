Новости Испании. Масштабная акция протеста в Испании. Тысячи людей вышли на улицы с требованием прекратить судебный процесс по «Каталонскому делу» и освободить 12 заключенных под стражу политиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Им предъявлены обвинения за проведение в 2017 году референдума о независимости региона.

На протяжении дня митингующие блокировали трассы и железнодорожные пути, переворачивали и поджигали мусорные контейнеры. Местами протесты перерастали в столкновения с полицией. В результате этого пострадали 50 человек. Митинги прошли в Барселоне, Жироне и других испанских городах.