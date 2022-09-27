«Для европейцев это чужая драка». Действительно ли ЕС так сильно поддерживает Украину?

Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить». Надежда Сасс, СТВ:

Хотела бы обратить внимание на графику, которую мы подготовили с коллегами. Мы видим динамику цен на бензин в ЕС. Конечно, ситуация катастрофическая, многие граждане шокированы происходящим. Конечно, стоит обратить внимание и на динамику цен на хлеб. И в среднем в августе рост составил 18 % по сравнению с прошлым годом, если мы говорим о резком подорожании стоимости хлеба. Ситуация ухудшается. Поговаривают, что крупнейший в мире химический концерн BASF задумался о том, чтобы закрыть производство в Германии. Это касается и компании Pandora, и немецкого Volkswagen. Таким крупным гигантам очень выгодно перенести производство в Америку. Снова в выигрыше США.

Александр Шпаковский, политолог:

Позвольте с вами отчасти не согласиться. Скажу честно, я не люблю эти нарративы наших СМИ, что ситуация у них катастрофическая, они на грани краха и так далее. Ситуация для них сложная, непривычная, но она не является катастрофической. Это не революционная ситуация. И зимний период, поверьте, не приведет к каким-то значимым преобразованиям, которые повлияют на общую канву европейской политики. Ситуация непростая, безусловно. Что касается США, здесь я с вами согласен, потому что США не заинтересованы в уничтожении ЕС, они заинтересованы в его ослаблении, что приведет к увеличению зависимости ЕС от США. ЕС сегодня является в военном смысле пигмеем, но в экономическом смысле ЕС – серьезный игрок. Штаты ждут того, что и в экономическом смысле ЕС ослабнет, как и в военном, будет полностью подчинен американской внешней политике, что происходит и сейчас, но есть эксцессы. Есть суверенные лидеры, такие, как Орбан, которые дают непредвзятый, объективный анализ. Надежда Сасс:

И мы видим реакцию ЕС на действия Орбана.