«Для европейцев это чужая драка». Действительно ли ЕС так сильно поддерживает Украину?
Европейский союз переживает глубочайший социально-экономический и энергетический кризис за последние десятилетия. Кто виноват? И есть ли выход? Обсудим вместе с экспертами в программе «САСС уполномочен заявить».
Надежда Сасс, СТВ:
Хотела бы обратить внимание на графику, которую мы подготовили с коллегами. Мы видим динамику цен на бензин в ЕС. Конечно, ситуация катастрофическая, многие граждане шокированы происходящим. Конечно, стоит обратить внимание и на динамику цен на хлеб. И в среднем в августе рост составил 18 % по сравнению с прошлым годом, если мы говорим о резком подорожании стоимости хлеба. Ситуация ухудшается. Поговаривают, что крупнейший в мире химический концерн BASF задумался о том, чтобы закрыть производство в Германии. Это касается и компании Pandora, и немецкого Volkswagen. Таким крупным гигантам очень выгодно перенести производство в Америку. Снова в выигрыше США.
Александр Шпаковский, политолог:
Позвольте с вами отчасти не согласиться. Скажу честно, я не люблю эти нарративы наших СМИ, что ситуация у них катастрофическая, они на грани краха и так далее. Ситуация для них сложная, непривычная, но она не является катастрофической. Это не революционная ситуация. И зимний период, поверьте, не приведет к каким-то значимым преобразованиям, которые повлияют на общую канву европейской политики. Ситуация непростая, безусловно. Что касается США, здесь я с вами согласен, потому что США не заинтересованы в уничтожении ЕС, они заинтересованы в его ослаблении, что приведет к увеличению зависимости ЕС от США. ЕС сегодня является в военном смысле пигмеем, но в экономическом смысле ЕС – серьезный игрок. Штаты ждут того, что и в экономическом смысле ЕС ослабнет, как и в военном, будет полностью подчинен американской внешней политике, что происходит и сейчас, но есть эксцессы. Есть суверенные лидеры, такие, как Орбан, которые дают непредвзятый, объективный анализ.
Надежда Сасс:
И мы видим реакцию ЕС на действия Орбана.
Александр Шпаковский:
Потому что значительная часть евробюрократии в прямом смысле ментально, финансово, по иным причинам завязана с США, это евроатлантисты. Но что сказал Орбан? Если анализировать полтэкономические итоги происходящего в Украине конфликта, его производных в экономике, то ЕС – это проигравшая сторона. Это объективная оценка.
Надежда Сасс:
Если послушать министра климата Польши, который заявляет, что для здоровья температура в квартире 17-19 градусов очень полезна. Можно себя убеждать во многих странных и непривычных для европейца новшествах, но по факту мы видим, что эта зима будет для многих европейцев стрессовой.
Станислав Митрахович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве Российской Федерации:
Европу часто называют обществом комфорта, консьюмеризма. Она будет существовать и после зимы. Был период, когда в Европе не было ни электричества, ни газа. Вопрос в уровне стресса, который они испытают. И в готовности дальше терпеть, потому что, например, в России или Украине это все воспринимается как что-то связанное с существованием страны, экзистенциальный конфликт. Для европейцев это чужая драка. Да, они в ней участвуют, симпатизируя одной из сторон, но все-таки чужая драка. Надо ли терпеть холодный душ, снижение температур в квартире, потерю рабочего места? Это только верхушка айсберга. Такие примеры по всем странам есть.
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