Дизайнер из Британии изобрела кроссовки, которые могут засевать поля

Новости Великобритании. Дизайнер из Британии Кики Грамматопулос изобрела необычные кроссовки. Они способны засевать поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. Дизайнер из Британии Кики Грамматопулос изобрела необычные кроссовки. Они способны засевать поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все дело в их подошве. Ее нижняя часть повторяет форму копыта, а боковая состоит из маленьких крючков. Теперь во время бега человек сможет разносить семена. Так, как это делают животные, которые и вдохновили создателя на эту разработку.
Кики Грамматопулос, дизайнер:
Я взяла идею застежки-липучки, которая тоже из сферы биомимикрии, и создала объемную накладку для подошвы.
Пока кроссовки еще на этапе тестирования. Свою разработку дизайнер проверяет в окрестностях Лондона. В планах Кики – коммерческое производство. Однако как скоро это будет, пока неизвестно.