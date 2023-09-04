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Дизайнер из Британии изобрела кроссовки, которые могут засевать поля

04 сентября 2023 09:34
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Новости Великобритании. Дизайнер из Британии Кики Грамматопулос изобрела необычные кроссовки. Они способны засевать поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дизайнер из Британии изобрела кроссовки, которые могут засевать поля-1

Все дело в их подошве. Ее нижняя часть повторяет форму копыта, а боковая состоит из маленьких крючков. Теперь во время бега человек сможет разносить семена. Так, как это делают животные, которые и вдохновили создателя на эту разработку.

Дизайнер из Британии изобрела кроссовки, которые могут засевать поля-4

Кики Грамматопулос, дизайнер:
Я взяла идею застежки-липучки, которая тоже из сферы биомимикрии, и создала объемную накладку для подошвы.

Дизайнер из Британии изобрела кроссовки, которые могут засевать поля-7

Пока кроссовки еще на этапе тестирования. Свою разработку дизайнер проверяет в окрестностях Лондона. В планах Кики – коммерческое производство. Однако как скоро это будет, пока неизвестно.

# Изобретения # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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