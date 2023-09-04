Дизайнер из Британии изобрела кроссовки, которые могут засевать поля

Новости Великобритании. Дизайнер из Британии Кики Грамматопулос изобрела необычные кроссовки. Они способны засевать поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все дело в их подошве. Ее нижняя часть повторяет форму копыта, а боковая состоит из маленьких крючков. Теперь во время бега человек сможет разносить семена. Так, как это делают животные, которые и вдохновили создателя на эту разработку.

Кики Грамматопулос, дизайнер:

Я взяла идею застежки-липучки, которая тоже из сферы биомимикрии, и создала объемную накладку для подошвы.