США не хотят увеличивать контингент войск на границе Польши

Президент США Джо Байден сказал, что не считает нужным увеличивать военное присутствие Америки в Польше. Об этом сообщает Bloomberg, пиешт РИА Новости.

Он также отметил, что собирается провести встречу с польским премьер-министром Дональдом Туском. Прежде чем отбыть в США, польский президент Анджей Дуда выразил свое желание видеть больше военнослужащих Америки в Польше, а также предоставить Украине больше военной техники и гарантировать, что заявления Дональда Трампа, которые подрывают важность НАТО, не имеют веса.