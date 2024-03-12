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США не хотят увеличивать контингент войск на границе Польши

12 марта 2024 08:20
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Президент США Джо Байден сказал, что не считает нужным увеличивать военное присутствие Америки в Польше. Об этом сообщает Bloomberg, пиешт РИА Новости.

Он также отметил, что собирается провести встречу с польским премьер-министром Дональдом Туском. Прежде чем отбыть в США, польский президент Анджей Дуда выразил свое желание видеть больше военнослужащих Америки в Польше, а также предоставить Украине больше военной техники и гарантировать, что заявления Дональда Трампа, которые подрывают важность НАТО, не имеют веса.

# Международная политика

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