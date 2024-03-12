Прямой эфир

Пленный украинский солдат рассказал о немецком арийце в рядах ВСУ

12 марта 2024 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Украинский военнопленный Юрий Водян сообщил, что в ВСУ проходят службу наемники из стран НАТО, в том числе из Германии, Британии, Польши, США и Австралии. Об этом пишет РИА Новости. Они выполняют поставленные боевые задачи, но редко сотрудничают с военными Украины. 

«У немца «Кола» позывной, про него говорили: «Он истинный ариец...», – сказал Водян.

Украинский военнослужащий, который служил в 59-й мотострелковой бригаде Вооруженных сил Украины и был взят в плен в конце январе, отметил, что в числе наемников есть и опытные специалисты, такие как военный врач Дженнифер из Лос-Анджелеса, прошедшая войны в Афганистане и Ираке.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
США не хотят увеличивать контингент войск на границе Польши
12 марта 2024 08:20

США не хотят увеличивать контингент войск на границе Польши

Республиканцы раскритиковали бюджетный проект Байдена
12 марта 2024 08:15

Республиканцы раскритиковали бюджетный проект Байдена

Военные ВСУ планируют создать радикальную партию для свержения киевского режима
12 марта 2024 08:07

Военные ВСУ планируют создать радикальную партию для свержения киевского режима