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Республиканцы раскритиковали бюджетный проект Байдена

12 марта 2024 08:15
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Республиканцы в Палате представителей Конгресса США высказались отрицательно по поводу бюджета на 2025 год, предлагаемого администрацией президента  действующего президента Штатов Джо Байдена, и обвиняют его в желании безудержно расходовать средства. Об этом пишет ТАСС.

Они считают, что предложенный Байденом бюджет требует выделения дополнительных триллионов долларов на реализацию левых программ. Республиканцы в Палате представителей отказались принять бюджетный запрос Байдена и стремятся вновь поставить страну на путь финансовой рациональности. Они заявляют, что ранее уже приняли меры, которые сократят дефицит бюджета на 2,6 триллиона долларов в последующие 10 лет.

# Международная политика

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