СМИ: в крови 20-летней виновницы аварии в Харькове нашли наркотики

Новости Украины. В крови 20-летней девушки, которая въехала в толпу в Харькове, были обнаружены опиаты.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на сторону обвинения. Во время беседы с прокурором водитель отрицала употребление медикаментов в день резонансной аварии.