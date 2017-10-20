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СМИ: в крови 20-летней виновницы аварии в Харькове нашли наркотики

20 октября 2017 15:13
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Новости Украины. В крови 20-летней девушки, которая въехала в толпу в Харькове, были обнаружены опиаты.

Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на сторону обвинения. Во время беседы с прокурором водитель отрицала употребление медикаментов в день резонансной аварии.

СМИ: в крови 20-летней виновницы аварии в Харькове нашли наркотики-1

Напомним, что 18 октября в Харькове произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло 5 человек, а 6 – пострадали. Автомобиль Lexus с 20-летней девушкой за рулём протаранил толпу.

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Возбуждено уголовное дело.

# Фотофакт # Авария в Украине

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