СМИ: в крови 20-летней виновницы аварии в Харькове нашли наркотики

Новости Украины. В крови 20-летней девушки, которая въехала в толпу в Харькове, были обнаружены опиаты.
Об этом сообщает ряд украинских СМИ со ссылкой на сторону обвинения. Во время беседы с прокурором водитель отрицала употребление медикаментов в день резонансной аварии.
Напомним, что 18 октября в Харькове произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло 5 человек, а 6 – пострадали. Автомобиль Lexus с 20-летней девушкой за рулём протаранил толпу.
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Возбуждено уголовное дело.