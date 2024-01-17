Дима Билан посетил ДНР после скандальной «голой вечеринки» Ивлеевой

Российский певец Дима Билан приехал с благотворительной акцией в ДНР, пишет РИА Новости.

Об этом в социальной сети ВКонтакте рассказали зоозащитники приюта для животных «ПИФ». В публикации сказано, что Билан преподнес необходимые приюту подарки: стиральные машины, холодильник, морозильную камеру, скайлер для чистки зубов. Сотрудники учреждения отметили также, что певец «оказал финансовую помощь, которую мы планируем потратить на покупку нового транспорта для приюта, чтобы вновь обрести возможность привозить еду для собак и помогать нуждающимся животным».

Также артист в ДНР посетил Республиканский травматологический центр, детский центр в Горловке, встретился с участниками СВО и мирными гражданами, которым необходимо протезирование.