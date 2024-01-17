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США в ближайшее время не собираются передавать Украине оружие

17 января 2024 10:59
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Соединенные Штаты не собираются передавать оружие Украине в ближайшее время. На это нет соответствующего бюджета, заявили в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США в ближайшее время не собираются передавать Украине оружие-1

Чтобы продолжить поддержку Киева, необходимо получить дополнительное финансирование в сфере национальной безопасности. Однако на фоне разногласий в Конгрессе пока сделать это будет крайне сложно. И в первую очередь это удар по США. Поскольку спонсирование Киева несло выгоду экономике Штатов.

США в ближайшее время не собираются передавать Украине оружие-4

Энтони Блинкен, госсекретарь США:
Ставится под сомнение наше лидерство в мире. Деньги, которые мы просим, 50 миллиардов долларов, будут использоваться в Америке. Вещи для украинской обороны производятся в Америке. А это рабочие места для американцев.

США в ближайшее время не собираются передавать Украине оружие-7

Пока Вашингтон не справляется с поставками ВСУ, его функции взял на себя Берлин. В Германии планируют оказать в 2024 году Украине военную помощь на более чем семь миллиардов евро.

# Международная политика

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