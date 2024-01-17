США в ближайшее время не собираются передавать Украине оружие

Соединенные Штаты не собираются передавать оружие Украине в ближайшее время. На это нет соответствующего бюджета, заявили в Белом доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы продолжить поддержку Киева, необходимо получить дополнительное финансирование в сфере национальной безопасности. Однако на фоне разногласий в Конгрессе пока сделать это будет крайне сложно. И в первую очередь это удар по США. Поскольку спонсирование Киева несло выгоду экономике Штатов.

Энтони Блинкен, госсекретарь США:

Ставится под сомнение наше лидерство в мире. Деньги, которые мы просим, 50 миллиардов долларов, будут использоваться в Америке. Вещи для украинской обороны производятся в Америке. А это рабочие места для американцев.