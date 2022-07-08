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«Каюсь, это всё из-за сырков». Мэр Даугавпилса ответил на обвинения в измене родины

08 июля 2022 11:11
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Новости Латвии. Мэр латвийского города Даугавпилс попал в скандал. Его обвиняют в измене родине. Службы госбезопасности страны и местные СМИ буквально набросились на политика из-за того, что тот посетил банкет по случаю Дня Независимости Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Каюсь, это всё из-за сырков». Мэр Даугавпилса ответил на обвинения в измене родины-1

По их мнению, участие мэра «не отвечает интересам национальной безопасности». С подобными заявлениями чиновник не согласен. По его словам, в городе все еще работает белорусское диппредставительство и находится большая белорусская диаспора. Кроме того, как пошутил сам мэр в своих социальных сетях, визит в Беларусь был вынужденным: уж очень он любит наши глазированные сырки.

Свою оценку ситуации дали и латвийцы. В социальных сетях они массово начали поддерживать политика.

«Каюсь, это всё из-за сырков». Мэр Даугавпилса ответил на обвинения в измене родины-4

«Каюсь, это всё из-за сырков». Мэр Даугавпилса ответил на обвинения в измене родины-6

«Каюсь, это всё из-за сырков». Мэр Даугавпилса ответил на обвинения в измене родины-8

Что еще думает об этой ситуации мэр Даугавпилса, читайте здесь.

# Международная политика # Андрей Элксниньш # Новости Латвии # Фотофакт

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