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Детям из американского штата Юта запретят пользоваться соцсетями ночью

24 марта 2023 21:06
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Новости США. «Комендантский час» и проверка возраста. Американский штат Юта первым в стране введет ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Детям из американского штата Юта запретят пользоваться соцсетями ночью-1

Соответствующие законы подписал губернатор. Теперь дети и подростки не смогут пользоваться своими аккаунтами в соцсетях с 22:30 до 6:30. А компании будут обязаны проверять возраст всех пользователей. Кроме того, новые правила ограничивают показ рекламы несовершеннолетним. Также родители смогут подать судебные иски, если их детям был причинен вред какими-либо ресурсами. Законы вступят в силу в марте 2024 года. Аналогичные инициативы продвигаются в Арканзасе, Техасе, Огайо и Нью-Джерси.

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# Закон # Новости США # Фотофакт

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