Детям из американского штата Юта запретят пользоваться соцсетями ночью

Новости США. «Комендантский час» и проверка возраста. Американский штат Юта первым в стране введет ограничения на использование социальных сетей несовершеннолетними, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующие законы подписал губернатор. Теперь дети и подростки не смогут пользоваться своими аккаунтами в соцсетях с 22:30 до 6:30. А компании будут обязаны проверять возраст всех пользователей. Кроме того, новые правила ограничивают показ рекламы несовершеннолетним. Также родители смогут подать судебные иски, если их детям был причинен вред какими-либо ресурсами. Законы вступят в силу в марте 2024 года. Аналогичные инициативы продвигаются в Арканзасе, Техасе, Огайо и Нью-Джерси.