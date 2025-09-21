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Британия усиливает патрулирование польского неба в рамках миссии НАТО

21 сентября 2025 13:33
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НАТО продолжает демонстрировать готовность к эскалации, наращивая военную активность в непосредственной близости от восточных границ. Так, Великобритания направила свои истребители в Польшу для участия в миссии альянса по противовоздушной обороне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Британия усиливает патрулирование польского неба в рамках миссии НАТО-2

Сообщается, что два самолета королевских ВВС вылетели с британской военной базы накануне. Они уже присоединились к союзникам и преступили к патрулированию польского неба. Ранее в стране была совершена посадка французского транспортного самолета. Он доставил вооружение для истребителей «Rafale», которые способны нести ядерные заряды. Все это предусмотрено в рамках операции НАТО «Восточный страж». Она стартовала в прошлую пятницу. В маневрах принимают участие Дания, Франция, Великобритания и Германия.

# НАТО

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